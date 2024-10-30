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Сокращение детских садов в Китае подтверждает снижение рождаемости в стране

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, родители, семья , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 06:20 Фото: pexels
В прошлом году количество детских садов в Китае сократилось более чем на 5%. Второй год подряд число дошкольных учреждений сокращается. Это отражает падение рождаемости в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в статистическом бюллетене Министерства образования, опубликованного на прошлой неделе, в 2023 году в Китае насчитывалось 274 400 детских садов, что меньше, чем 289 200 в 2022 году.

Китай борется с падением рождаемости и старением населения. Связанные с этим тенденции вызывают головную боль у политиков. Они пытаются принять различные меры, чтобы побудить людей заводить больше детей, но с тщетным успехом.

Число детей, посещающих детские сады, также сократилось. По данным правительства, в 2023 году в дошкольных учреждениях обучалось 40,9 млн детей, что на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Ранее Китай запретил иностранцам усыновлять своих детей.

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