В Шымкенте у четырехлетнего мальчика рука застряла в мясорубке

В Шымкенте спасатели достали руку четырехлетнего ребенка из мясорубки. Инцидент произошел 22 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

В распространяемом сообщении сказано, что вечером 22 июля четыре спасателя оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Шымкента выехали на помощь четырехлетнему ребенку, проживающему в частном жилом доме по улице Новостройка в микрорайоне Туран.

"Прибыв на место происшествия, они установили, что рука мальчика застряла в мясорубке, которую никак не могли вытащить. Спасатели, используя гидравлические и слесарные инструменты, разрезали мясорубку и освободили руку ребенка из железного плена". Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

Также отмечено, что для оказания медпомощи ребенка передали врачам.

17 июля 2023 года сообщалось, что в Уральске ребенок застрял в центрифуге стиральной машины: его извлекли с помощью специальных инструментов и передали родителям.