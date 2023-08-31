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В Шымкенте трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку: он в реанимации

В Шымкенте трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку: он в реанимации Фото: pixabay
Рука трехлетнего ребенка застряла в электрической мясорубке в Шымкенте. Как рассказали в пресс-службе городского ДЧС 31 августа 2023 года Zakon.kz, малыш находится в реанимации.

По словам родителей, во время работы с электромясорубкой ребенок находился рядом. Приехавшие на вызов медики не могли извлечь его руку: потребовалась помощь спасателей.

"Ребенок был под наркозом, когда сотрудники ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку".Пресс-служба ДЧС Шымкента
В Шымкенте трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку: он в реанимации

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В данное время, как уточнили в ведомстве, мальчик находится в реанимационном отделении городской детской клинической больницы №1.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны и осторожны с детьми! Не оставляйте их без внимания", – в очередной раз обращаются спасатели.

24 июля 2023 года в Шымкенте произошла аналогичная ситуация с четырехлетним мальчиком.

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