В Шымкенте трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку: он в реанимации
Фото: pixabay
Рука трехлетнего ребенка застряла в электрической мясорубке в Шымкенте. Как рассказали в пресс-службе городского ДЧС 31 августа 2023 года Zakon.kz, малыш находится в реанимации.
По словам родителей, во время работы с электромясорубкой ребенок находился рядом. Приехавшие на вызов медики не могли извлечь его руку: потребовалась помощь спасателей.
"Ребенок был под наркозом, когда сотрудники ЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку".Пресс-служба ДЧС Шымкента
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В данное время, как уточнили в ведомстве, мальчик находится в реанимационном отделении городской детской клинической больницы №1.
"Уважаемые родители! Будьте внимательны и осторожны с детьми! Не оставляйте их без внимания", – в очередной раз обращаются спасатели.
24 июля 2023 года в Шымкенте произошла аналогичная ситуация с четырехлетним мальчиком.
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