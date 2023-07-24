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Драка возле кафе попала на видео в Усть-Каменогорске

Драка возле кафе попала на видео в Усть-Каменогорске Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске две недели назад возле одного из кафе произошла драка, которая попала на видео. 24 июля 2023 года в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области Zakon.kz рассказали, что установлена личность трех подозреваемых.

Хулиганов задержали с помощью камер центра оперативного управления.

"9 июля в полицию Усть-Каменогорска обратился горожанин. Он сообщил о том, что несколько неизвестных возле одного из кафе нанесли ему телесные повреждения. Полицейскими и операторами ЦОУ установлена личность трех подозреваемых, 1996, 1992 и 1996 г.р., которые были задержаны... В отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении.

В областной полиции отметили, что во время допроса они признали вину.

"Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет".Пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что массовая драка попала на видео в Мангистауской области. Выяснилось, что потасовка произошла 15 июля около 3:30 в селе Бейнеу по ул. Д. Тажиева. Полицейские установили и задержали шесть подозреваемых в возрасте 24-25 лет. В отделе полиции Бейнеуского района данный факт был зарегистрирован по ч. 3 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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