Драка возле кафе попала на видео в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

В Усть-Каменогорске две недели назад возле одного из кафе произошла драка, которая попала на видео. 24 июля 2023 года в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области Zakon.kz рассказали, что установлена личность трех подозреваемых.

Хулиганов задержали с помощью камер центра оперативного управления. "9 июля в полицию Усть-Каменогорска обратился горожанин. Он сообщил о том, что несколько неизвестных возле одного из кафе нанесли ему телесные повреждения. Полицейскими и операторами ЦОУ установлена личность трех подозреваемых, 1996, 1992 и 1996 г.р., которые были задержаны... В отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении. В областной полиции отметили, что во время допроса они признали вину. "Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет". Пресс-служба ДП ВКО Ранее сообщалось, что массовая драка попала на видео в Мангистауской области. Выяснилось, что потасовка произошла 15 июля около 3:30 в селе Бейнеу по ул. Д. Тажиева. Полицейские установили и задержали шесть подозреваемых в возрасте 24-25 лет. В отделе полиции Бейнеуского района данный факт был зарегистрирован по ч. 3 ст. 293 ("Хулиганство") УК РК. Читайте также На месторождении "Каратурун Южный" второй месяц тушат скважину Автомобиль слетел с моста в Алматинской области В Усть-Каменогорске задержан закладчик с крупной партией наркотиков

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