Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Угрожали опорочить: жительница Павлодарской области отдала шантажистам 22 млн тенге

Более 22 млн тенге отдала шантажистам жительница Аксу Фото: polisia.kz
Полицейские задержали в Павлодарской области трех подозреваемых в вымогательстве. Они два года выманивали у местной жительницы деньги, угрожая опубликовать порочащие ее честь видео, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Павлодарской области 24 июля, в полицию обратилась жительница Аксу. Она рассказала, что в течение двух лет неизвестные шантажисты вымогали у нее деньги. В противном случае они угрожали опубликовать порочащие видеозаписи с ее участием. Девушка заплатила им за молчание в общей сложности более 22 млн тенге, но в конце концов не выдержала и подала заявление в правоохранительные органы.

Павлодарские полицейские задержали подозреваемых при участии спецподразделения "Арлан". Их взяли с поличным при передаче денег. При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление: они попытались скрыться на автомобиле и даже сбили сотрудника полиции.


Всех подозреваемых задержали и отправили под арест. Одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

"Проводится досудебное расследование по статье 194 УК Республики Казахстан (совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно)", – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Уголовные дела о вымогательстве – не редкость для Казахстана. К примеру, в ЗКО дважды судимый мужчина вымогал деньги у односельчанина и угрожал ему расправой.

Читайте также

На месторождении "Каратурун Южный" второй месяц тушат скважину

Автомобиль слетел с моста в Алматинской области

В Усть-Каменогорске задержан закладчик с крупной партией наркотиков

Никита Дробны
Аксу Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления