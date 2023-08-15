16 млн тенге отдала "сотруднику КНБ" жительница Тараза

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Таразе. Он под видом сотрудника КНБ выманил у местной жительницы 16 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, в полицию Тараза обратилась горожанка, которая заявила, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что ее обманул мужчина, арендовавший ее квартиру в 2022-2023 годах.

Квартиросъемщик представился женщине сотрудником КНБ. Он пообещал, что поможет устроить ее сына на государственную службу и решить судебное разбирательство в ее пользу. Все, что для этого требовалось, по его словам, – 16 млн тенге. Лишь спустя некоторое время женщина заподозрила, что "сотрудник КНБ" к силовому ведомству отношения не имел.

"По данному факту начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК (мошенничество). Полицейские задержали 26-летнего безработного жителя областного центра. Подозреваемого водворили в ИВС. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее похожий случай произошел в Туркестанской области: там лжесотрудник КНБ обманул местную жительницу на 1,5 млн тенге.