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Законодательство РК

Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП Фото: пресс-служба КНБ РК
Департаментами КНБ по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении ведомства за 24 июля 2023 года, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удаленно подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Фото: пресс-служба КНБ РК

"19 июля 2023 года задержаны три основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что проводится досудебное расследование по статьям 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") и 210 ("Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП

Фото: пресс-служба КНБ РК

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности было привлечено 6 человек, говорится в заключении.

13 июля 2023 года директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний.

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Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.

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КНБ Восточно-Казахстанская область Кызылординская область
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