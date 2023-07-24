Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы

Департаментами КНБ по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования (ЕНТ) и Оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении ведомства за 24 июля 2023 года, имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые с использованием специальных программ удаленно подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"19 июля 2023 года задержаны три основных фигуранта. При проведении обысков обнаружены и изъяты технические устройства и программы, обеспечивающие удаленное подключение, денежные средства и другие вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что проводится досудебное расследование по статьям 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") и 210 ("Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов") Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В 2022 году КНБ за аналогичные преступления к уголовной ответственности было привлечено 6 человек, говорится в заключении.

13 июля 2023 года директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев рассказал о нарушениях, которые допускали казахстанские педагоги при оценке их знаний.

Материал по теме Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ

Он отметил, что некоторые способы, при помощи которых казахстанские учителя пытались улучшить свои шансы во время тестирования, напоминают приемы из какого-нибудь экшн-фильма.