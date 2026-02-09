#Казахстан в сравнении
Общество

Учителям Казахстана сообщили важные новости о квалификации

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 15:52 Фото: freepik
Национальный центр тестирования Казахстана сделал важное заявление о проведении оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Известно, с 10 по 15 февраля 2026 года педагоги могут подать заявление на оценку знаний на сайте центра.

Есть небольшое уточнение: это только для первой попытки и предназначено для повышения или подтверждения квалификации для категорий: модератор, эксперт, исследователь, мастер.

Сама же оценка пройдет с 16 по 27 февраля 2026 года.

Также сказано, что для педагогов, повышающих или подтверждающих квалификацию, первая попытка в 2026 году бесплатная, вторая попытка – 5640 тенге.

27 января 2026 года мы рассказывали, что учитель химии школы-лицея №95 Алматы Татьяна Белоусова вошла в топ-50 лучших педагогов мира по результатам международного конкурса Global Teacher Prize 2025-2026. Позднее корреспондент Zakon.kz поговорил с учителем и выяснил, как ей удалось покорить международное жюри и превратить сложную химию в понятный и живой язык для школьников.

