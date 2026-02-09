Учителям Казахстана сообщили важные новости о квалификации

Национальный центр тестирования Казахстана сделал важное заявление о проведении оценки знаний педагогов (ОЗП), сообщает Zakon.kz.

Известно, с 10 по 15 февраля 2026 года педагоги могут подать заявление на оценку знаний на сайте центра.

Есть небольшое уточнение: это только для первой попытки и предназначено для повышения или подтверждения квалификации для категорий: модератор, эксперт, исследователь, мастер.

Сама же оценка пройдет с 16 по 27 февраля 2026 года.

Также сказано, что для педагогов, повышающих или подтверждающих квалификацию, первая попытка в 2026 году бесплатная, вторая попытка – 5640 тенге.

