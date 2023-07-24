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Менеджер банка в Костанае спас пенсионерку от мошенников

Менеджер банка в Костанае спас пенсионерку от мошенников Фото: Zakon.kz
Менеджер одного из костанайских банков при общении с пенсионеркой, пришедшей за кредитом, понял, что она стала жертвой обмана аферистов, сообщает Zakon.kz.

Пожилая женщина попросила крупный кредит. Менеджер просчитал сумму займа и объяснил, что банк одобрил займ в полтора миллиона тенге, передает пресс-служба МВД РК.

Женщина позвонила кому-то по телефону и рассказала, что об этом. Сотрудника банка это удивило, и он стал расспрашивать клиентку об обстоятельствах необходимости займа. Женщина наотрез отказалась от разговора, и менеджер сообщил в полицию.

Полицейские установили, что деньги необходимо было перечислить мошенникам, известивших женщину, что ее дочь, проживающая в России, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Во время назначенной встречи для передачи денег, сотрудники полиции на месте задержали 20-летнего дроппера (человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это деньги. Дропы участвуют во всех схемах по обналу (незаконное обналичивание) чужих денег).

Как выяснилось, молодой человек искал работу в Telegram, после чего на него вышли мошенники, которые предложили "легкий" вид заработка, с ежедневной заработной платой от 50 до 100 тысяч тенге.

"В такой стрессовой ситуации первое, что приходит в голову, идти и искать деньги. Я даже не подумала перезвонить дочери, так как была очень взволнованна. Но благодаря бдительности сотрудников банка, мошенникам не удалось меня обмануть. Благодарна всем, кто помогал мне в этой ситуации", – отметила женщина.

Ранее казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества.

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