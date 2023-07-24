Иностранец пнул девочку в ТРЦ в Алматинской области

Гражданин Турции гуляя по ТРЦ Aport Mall в Карасайском районе сильно пнул мешавшую ему пройти четырехлетнюю девочку. Инцидент попал на видео, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что девочку буквально откинуло в сторону.





Мама девочки обратилась в полицию с заявлением в отношении неизвестного мужчины, нанесшего ее дочери телесные повреждения.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.293 ч.1 УК РК (хулиганство).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятии стражами порядка был установлен и доставлен в полицию гражданин Республики Турции 1998 года рождения. Подозреваемый в ходе допроса рассказал про инцидент и полностью признал свою вину", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный в порядке, установленном в законодательстве водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.



Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.