Иностранец пнул девочку в ТРЦ: Посольство Турции в РК выразило сожаление

Посольство Турции в Астане через Twitter отреагировало на инцидент, который произошел в одном из ТРЦ в Алматинской области, – иностранец пнул четырехлетнюю девочку, сообщает Zakon.kz.

Представительство страны выразило сожаление и пожелало скорейшего выздоровления ребенку.

"С сожалением услышали инцидент с демонстрацией силы, произошедший в Алматы в отношении маленького мальчика. Мы желаем малышу и его семье скорейшего выздоровления, сообщая, что мы не принимаем никаких форм насилия, независимо от того, как и кем мы это делаем", – говорится в сообщении.

23 июля 2023 года в Карасайском районе Алматинской области в одном из ТРЦ неизвестный мужчина пнул четырехлетнюю девочку, которую буквально откинуло в сторону. Инцидент попал на видео. Мама девочки обратилась в полицию с заявлением.

В ДП Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ч. 1 ст. 293 "Хулиганство" УК РК.

Затем уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева высказалась об инциденте.

