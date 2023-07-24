В Жанаозене от удара током погиб электрик
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Электрик погиб на рабочем месте в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.
В скорую позвонили очевидцы, рассказавшие о человеке на высоковольтном столбе, передает Astana TV.
На место выехали спасатели и дознаватель УЧС Жанаозена.
"Установлено, что в ходе проведения ремонтных работ на высоковольтном (380 В) электрическом столбе по неизвестным причинам ударило током работника ГКП НА ПХВ "ӨЗЕНЭНЕРГОСЕРВИС", - говорится в официальном сообщении спасателей.
Погибшему был 31 год.
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