В Жанаозене от удара током погиб электрик

Электрик погиб на рабочем месте в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

В скорую позвонили очевидцы, рассказавшие о человеке на высоковольтном столбе, передает Astana TV.

На место выехали спасатели и дознаватель УЧС Жанаозена.

"Установлено, что в ходе проведения ремонтных работ на высоковольтном (380 В) электрическом столбе по неизвестным причинам ударило током работника ГКП НА ПХВ "ӨЗЕНЭНЕРГОСЕРВИС", - говорится в официальном сообщении спасателей.

Погибшему был 31 год.

13 июля в Атырауской области нашли тела двух рабочих.