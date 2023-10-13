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Смертельный удар током получил электрик во время работы в Акмолинской области

Смертельный удар током получил электрик во время работы в Акмолинской области Фото: pixabay
Разряд в шесть тысяч вольт стал смертельным для 56-летнего электрика в Акмолинской области. Мужчина скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о несчастном случае на рабочем месте в полицию поступило от работодателя предприятия. Начальник рассказал, что электрик-наладчик погиб во время работ на объекте, передает 716kz.

"Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что погибший работник, местный житель 1967 года рождения, по неосторожности, попал под высокое напряжение. Не отключив экскаватор от электропитания, мужчина получил поражение электрическим током в шесть тысяч вольт", – передает издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Полицейские завели уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушения правил техники безопасности". В рамках расследования назначены экспертизы.

По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения, во втором квартале 2023 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли.

Стоит отметить, что в Казахстане страхование работников от несчастных случаев на производстве существует на рынке с 2005 года и является обязательным для всех работодателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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