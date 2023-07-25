Пожар около Степногорска локализован
Фото: pixabay
В 20 км от села Искра Аккольского района недалеко от Степногорска произошло возгорание сухой травы с переходом на лесные околки, сообщает Zakon.kz
По данным МЧС, площадь горения сухой травы составило 420 га, лесных околков в КГУ "Первомайское лесничество" 0,7 га. Причина пожара устанавливается.
Пожар локализован, на месте работают 69 человек, 15 единиц техники и 1 вертолет АО «Казавиаспас», ДЧС Акмолинской области, МИО, лесного хозяйства и НГПС.
Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане локализовали пожар в высокогорье. Речь идет о загорании на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе.
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