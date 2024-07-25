Ребенка на надувном круге унесло в Каспийское море
Фото: pixabay
В Мангистауской области 25 июля спасен 10-летний ребенок, которого на надувном круге унесло в Каспийское море, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в селе Курык в ходе проведения спасателями профилактических мероприятий спасен и доставлен на берег ребенок 2014 года рождения", – говорится в сообщении МЧС РК
Отмечается, что на 250 метров от берега в море его унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи он не нуждался.
"МЧС просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде!" – заключили в ведомстве.
Аналогичная история произошла 10 июля в Актау. Ребенка течением унесло в Каспийское море, когда он плавал с надувным кругом. Его спасли.
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