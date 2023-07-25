Житель Шымкента убил брата и спрятал труп в уличном туалете

Жестокое преступление двухлетней давности раскрыли полицейские в Шымкенте. Благодаря свидетельским показаниям правоохранительные органы вышли на след местного жителя, убившего собственного брата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 25 июля, еще в 2021 году в управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 32-летний сын бесследно исчез. По словам женщины, он ушел из дома и больше не возвращался.

Пропавшего мужчину тщательно разыскивали: опросили его родственников, соседей и друзей, проверили записи с камер наблюдения, разослали ориентировки. Но в течение двух лет ни одной зацепки полицейским так и не попалось, пока в начале 2023 года они не получили новую информацию.

Случайный свидетель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что к исчезновению мужчины мог быть причастен его младший сводный брат. Полицейские проверили эту версию и установили, что "пропавший" житель Шымкента на самом деле был убит.

"В ходе семейного конфликта подозреваемый убил родственника, несколько раз ударив по его голове арматурой. Причиной тому стали скандалы, которые сводный брат устраивал матери в пьяном виде. Чтобы замести следы тяжкого преступления, злоумышленник бросил тело погибшего в уличный туалет, залил яму бетоном и построил сверху маленький сарай", – рассказали в городском ДП.

Подозреваемого взяли под стражу. Уголовное дело с обвинительным актом следователи Енбекшинского РУП направили в суд.

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