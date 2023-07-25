Полуголый мужчина преследовал девушку в Алматинской области

Инцидент произошел минувшей ночью на одной из улиц города Талгара. Полуголый мужчина следил за молодой девушкой на протяжении часа, сообщает Zakon.kz.

Девушка заметила подозрительного полуголого мужчину на улице Сатпаева, однако не подавала виду, что заметила его. В результате он шел за ней до самого дома.

На кадрах видно, что мужчина даже не замечает, что девушка снимает его на видео.

По ее предположениям, он был под наркотическим веществом, либо имеет какую-либо заболеваемость.

Сейчас состояние девушки оценивается как стабильное. Психологическая помощь ей не потребовалась. А вот задержали ли подозрительного мужчину, пока неизвестно.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент полиции Алматинской области, но ответа пока не получил.