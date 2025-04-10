Полуголый мужчина гулял по проезжей части в Актау

В Казнете обсуждают видео, на котором мужчина посреди ночи идет по центральной дороге в полураздетом виде. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, мужчина шел по улице без верхней одежды и с приспущенными до колен штанами. В таком виде он передвигался посреди проезжей части, напротив здания областной прокуратуры.

В Департаменте полиции региона сообщили, что кадры запечатлели 8 апреля.

В отношении нарушителя составлен протокол по статьям 440 КОАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") и 615 КОАП РК ("Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения").

В общей сложности мужчине может грозить штраф в 7 МРП (27 524 тенге).





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