Полуголый мужчина гулял по проезжей части в Актау
Фото: pixabay
В Казнете обсуждают видео, на котором мужчина посреди ночи идет по центральной дороге в полураздетом виде. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, мужчина шел по улице без верхней одежды и с приспущенными до колен штанами. В таком виде он передвигался посреди проезжей части, напротив здания областной прокуратуры.
В Департаменте полиции региона сообщили, что кадры запечатлели 8 апреля.
В отношении нарушителя составлен протокол по статьям 440 КОАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") и 615 КОАП РК ("Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения").
В общей сложности мужчине может грозить штраф в 7 МРП (27 524 тенге).
Ранее жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.
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