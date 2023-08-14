Гибель 4-летней девочки во время беспорядков в Алматы: прокуратура ответила на жалобу отца

Военным судом Алматинского гарнизона рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего Жұман А.И. в превышении власти (ст.451 ч.2 п.1 УК РК), которое повлекло смерть несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан, сообщает Zakon.kz.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.



"Сегодня отец погибшей Айкоркем – Айдос Мелдехан заявил представителям СМИ о том, что его не допускают к судебному процессу из-за отсутствия допуска к государственным секретам. Информируем, что оформить допуск к государственным секретам Айдосу Мелдехан предлагалось неоднократно, в том числе 19 июля т.г. при приеме руководством главной военной прокуратуры. Однако от его оформления и прохождения специальной проверки он отказался. Об этом свидетельствует его собственноручно написанное заявление, которое приобщено к уголовному делу". Главная военная прокуратура

В ведомстве напомнили, что оформление допуска является обязательным требованием по всем уголовным делам, содержащим государственные секреты.

"При этом адвокату и потерпевшему – родному брату погибшей Айкоркем - Медлеханову Бауыржану в апреле и июне т.г. оформлены допуска к государственным секретам и соответственно допуск ко всем материалам уголовного дела. Подчеркиваем, соблюдение прав потерпевших обеспечивает представляющий их интересы профессиональный адвокат", – отмечается в сообщении.

В прокуратуре призывали граждан доверять только официальным источникам информации.





Судебный процесс по делу о гибели четырехлетней Айкоркем Мелдехан начался в конце июля. Ход рассмотрения уголовного дела находится на контроле Главной военной прокуратуры. В ведомстве ранее подчеркивали, что в материалах дела есть секретные документы, не подлежащие разглашению.

Автомобиль, в котором находились четырехлетняя Айкоркем и 15-летняя Жанель Мелдехан, попал под обстрел 7 января 2022 года в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Айкоркем погибла на месте, ее сестра получила огнестрельные ранения. Подсудимым по делу проходит военнослужащий.