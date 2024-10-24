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В Алматы завершен сезон фонтанов

Дворец Республики, фонтан, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 09:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы более 60 коммунальных фонтанов законсервированы на зиму. Таким образом, в южной столице завершился сезон фонтанов. Об этом сегодня, 24 октября 2024 года, рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что работы по подготовке мегаполиса к осенне-зимнему периоду продолжаются в рамках общереспубликанской программы "Таза Казахстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом".

"В связи с окончанием рабочего сезона в Алматы завершились работы по консервации городских фонтанов. Процесс консервации фонтанного хозяйства включает в себя отключение фонтанов, слив воды из систем, демонтаж оборудования и его транспортировку на специальные склады. На местах хранения фонтанные конструкции будут проверены и подвергнуты профилактическому ремонту для бесперебойной работы в следующем сезоне".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершен сезон фонтанов, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно Правилам по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства Алматы, сезон функционирования фонтанов длится с 1 мая по 1 октября.

"Всего в коммунальной собственности Алматы имеется 65 фонтанов, каждый из которых проходит строгую процедуру подготовки к зимнему периоду: специалистами производится диагностика оборудования, очистка фильтров и трубопроводов, ремонт и замена изношенных деталей".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершен сезон фонтанов, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 09:31

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что в рамках осеннего цикла кампании "Алматы – наш общий дом" продолжается активная работа по уборке городской территории, очистке русел рек и улучшению городской инфраструктуры. Мероприятия направлены на формирование экологической ответственности граждан, подготовку городской инфраструктуры к зимним условиям и обеспечение комфортного проживания для жителей и гостей.

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О том, что сезон фонтанов в Алматы завершен, стало известно 1 октября 2024 года. Тогда же специалисты приступили к процессу консервации фонтанного оборудования на осенне-зимний период.

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