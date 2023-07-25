В Караганде на парковке задержали 42 хулиганов

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

На одной из парковок Караганды хулиганы пытались выяснить отношения. Однако стражи порядка не допустили инцидента, сообщает Zakon.kz.

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