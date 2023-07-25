В Караганде на парковке задержали 42 хулиганов
Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
На одной из парковок Караганды хулиганы пытались выяснить отношения. Однако стражи порядка не допустили инцидента, сообщает Zakon.kz.
В результате, как уточнили в ДП региона, в полицию доставили 42 человека, из них 11 – несовершеннолетних.
"Полицейские изъяли у задержанных складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и 7 автомобилей, которые транспортированы на автостоянку УП".Пресс-служба ДП Карагандинской области
По данным правоохранителей, данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК.
Ведется расследование, заключили в ведомстве.
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