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Законодательство РК

В Караганде на парковке задержали 42 хулиганов

В Караганде на парковке задержали 42 хулиганов Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
На одной из парковок Караганды хулиганы пытались выяснить отношения. Однако стражи порядка не допустили инцидента, сообщает Zakon.kz.

В результате, как уточнили в ДП региона, в полицию доставили 42 человека, из них 11 – несовершеннолетних.

"Полицейские изъяли у задержанных складной нож, предмет, похожий на пистолет, кастет и 7 автомобилей, которые транспортированы на автостоянку УП".Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным правоохранителей, данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК.

Ведется расследование, заключили в ведомстве.

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