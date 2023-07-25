Девочка попала под колеса большегруза на барахолке в Алматы

Фото: pixabay

Днем 25 июля 2023 года девочка попала под колеса грузовика на барахолке в Алматы: семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

Видео с происшествием было опубликовано в социальных сетях. "Водитель грузовика следовал по улице Северное кольцо и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Управления полиции Жетысуского района". Пресс-служба ДП Алматы Стоит отметить, что рядом с перебегавшими находится надземный пешеходный переход. 22 июля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане подростка на скутере сбила машина. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование. Читайте также Сообщника Мухтара Аблязова задержали в аэропорту Алматы

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