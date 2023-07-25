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Девочка попала под колеса большегруза на барахолке в Алматы

Девочка попала под колеса большегруза на барахолке в Алматы Фото: pixabay
Днем 25 июля 2023 года девочка попала под колеса грузовика на барахолке в Алматы: семья с детьми перебегала дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

Видео с происшествием было опубликовано в социальных сетях.

"Водитель грузовика следовал по улице Северное кольцо и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Управления полиции Жетысуского района".Пресс-служба ДП Алматы

Стоит отметить, что рядом с перебегавшими находится надземный пешеходный переход.

22 июля 2023 года сообщалось, что в Талдыкоргане подростка на скутере сбила машина. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование.

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