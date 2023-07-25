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Законодательство РК

В Алматы обсуждают массовую драку сотрудников базы отдыха и клиентов

потасовка Фото: скриншот видео
Как выяснилось, инцидент произошел 24 июля около 12:00 в селе Шамалган Алматинской области. Очевидцы сняли на видео массовую драку между сотрудниками базы отдыха и клиентами, сообщает Zakon.kz.

Потасовку телеканалу Astana.TV прокомментировали в полиции.

"В конфликте участвовала администрация бассейна и несколько посетителей. Детали инцидента правоохранители выясняют. Данный факт зарегистрирован в УП Карасайского района по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Назначены необходимые экспертные проверки". Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее предполагалось, что массовая драка женщин произошла в Каскелене.

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Елена Беляева
Алматинская область
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