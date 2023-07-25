В Алматы обсуждают массовую драку сотрудников базы отдыха и клиентов

Фото: скриншот видео

Как выяснилось, инцидент произошел 24 июля около 12:00 в селе Шамалган Алматинской области. Очевидцы сняли на видео массовую драку между сотрудниками базы отдыха и клиентами, сообщает Zakon.kz.

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