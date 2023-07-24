Массовая драка женщин произошла в Каскелене
Фото: скриншот видео
В Алматинской области на видео сняли массовую драку, которая произошла среди женщин. Судя по кадрам, которые распространили в социальных сетях, в руках некоторых женщин есть дети, сообщает Zakon.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.
Как рассказали редакции Zakon.kz в областном департаменте полиции, инцидент произошел в Каскелене сегодня, 24 июля 2023 года.
"Личности участников установлены. Их доставили в участок, идет допрос".Пресс-служба ДП Алматинской области
Ранее сообщалось, что драка возле кафе попала на видео в Усть-Каменогорске. Хулиганов задержали с помощью камер центра оперативного управления. 24 июля 2023 года в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области рассказали, что установлена личность трех подозреваемых.
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