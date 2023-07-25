В Алматы из-за селевых выбросов ограничено водоснабжение части Медеуского района

В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов, ставших причиной ограниченного водоснабжения южной части Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.

Отмечается, что вызванная природным явлением высокая концентрация мутности исходной воды третьи сутки не позволяет осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. В связи с чем снижено давление и ограничена подача питьевой воды в южной части Медеуского района, южнее проспекта аль-Фараби.

"В июле этого года отмечается аномально жаркая погода за последние 8 лет. Из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдается активное таяние ледников", – сообщил и. о. начальника ДЧС г. Алматы полковник Ерлан Алибеков.

В горах Алматы устраняют последствия селевых выбросов. ДЧС проводят работы по очистке дороги, чтобы пробраться к руслу реки.

"Укрепление берегов горной реки в селевом врезе (длина около 8 км) не представляется возможным ввиду нахождения в высокогорье. Работы осложнены труднодоступностью, крутизной склонов и отсутствием инфраструктуры", – сообщил и. о. начальника ДЧС г. Алматы полковник Ерлан Алибеков.

В настоящее время 8 единицами инженерной техники "Казселезащиты" ведутся работы по расчистке тракторной автодороги (ГЛК – ледник Туюк-Су) от последствий размывов.

В то же время, согласно данным РГП "Казгидромет", постепенное снижение температуры воздуха ожидается в конце текущей недели. Понижение температуры воздуха способствует уменьшению таяния ледников, что стабилизирует обстановку с качеством воды.





По данным городского Управления энергетики и водоснабжения, качество подаваемого в город необходимого объема воды находится на постоянном лабораторном контроле. При этом на протяжении последних дней уровень мутности на фильтровальной станции "Медеу" снизился с 600мг/дм3 (22 июля т.г.) до 142мг/дм3 (24 июля т.г.), однако в связи с обвалом на горных реках концентрация мутности вновь усилилась. В течение дня 25 июля т.г. мутность держится на уровне 170-358 мг/дм3.

"В случае дальнейшего снижения температурного графика специалисты прогнозируют уменьшение концентрации мутности исходной воды, что в свою очередь приведет к дальнейшему восстановлению подачи воды для жителей района", – сообщил руководитель Управления энергетики и водоснабжения Талгат Малыбаев.

Акиматом приняты временные меры по обеспечению жителей доступом к воде. В ходе встречи с жителями аким Медеуского района Еркебулан Оразалин и генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев разъяснили ситуацию по понижению давления и временному ограничению в подаче воды.

"Сегодня мы совместно с руководством "Алматы Су" встретились с жителями южной части Медеуского района. По обращению жителей увеличено количество водовозов (до 8 единиц), установлены биотуалеты, организована горячая линия по данным вопросам", – сказал Оразалин.

Отметим, что 21 июля в Алматинской области из-за осадков в горной реке поднялся уровень воды.

