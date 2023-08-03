Водоснабжение Медеуского района в Алматы полностью восстановлено

Водоснабжение южной части Медеуского района в Алматы 3 августа в 11:00 полностью восстановлено, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ГКП "Алматы Су", этому способствовала стабилизация ситуации с уровнем воды в горных реках и снижением степени загрязнения воды.

"Ежечасно проводится контроль качества воды. Лабораторные анализы показывают снижение показателей мутности воды в реке Кіші Алматы, что сделано возможным осуществление бесперебойного забора воды и ее дальнейшую очистку перед поставкой в дома". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Отмечено, что в случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов.

Также сказано, что одной из причин вынужденного ограничения подачи воды стало то, что верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения.

Проблемы с водообеспечением начались в Алматы по причине длительной аномальной жары, зарегистрированной, по данным РГП "Казгидромет", впервые за последние 8 лет.

Материал по теме Воду в Медеуском районе Алматы по-прежнему подают по графику

Это привело к таянию ледников, повышению уровня воды, подмытию берегов рек и локальным селевым выбросам. Из-за этого был приостановлен процесс забора воды. В зоне ограничений оказались 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений.