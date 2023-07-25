В Караганде проверяют обстоятельства смерти трехлетнего ребенка в реанимации

В Карагандинской области родители трехлетнего мальчика обвиняют врачей в его смерти. Мать заявляет, что 5 раз обращалась к медикам. Однако помощь ему никто так и не оказал. Малыша госпитализировали, когда он был уже в критическом состоянии. Ребенок умер в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Родные ребенка рассказали КТК, что 12 июля семьей были на речке, купались и веселились. Дома у Алана поднялась температура, началась рвота. На следующий день вызвали местную медсестру, которая сделала жаропонижающий укол. Ночью, когда ребенку стало хуже, мать вызвала скорую. Но фельдшеры ехать к ним отказались. Сослались на то, что не обслуживают поселок Южный. Тогда утром женщина с сыном отправились в районную больницу.



"Мы пришли, а врачи ходили вокруг. Мы ждали, сидели, дежурный врач даже не подошел, ребенок мучается сидит. Если там есть камеры, они посмотрят, сколько я там часов просидела. В общем, получается, обращалась я пять раз – это за два дня". Мать погибшего ребенка Диана Жумабекова

На следующий день мальчику так и не стало лучше. И мать снова отправилась в райбольницу. Однако все повторилось вновь. Именно в этой больнице села Топар, которое находится в 25 км от поселка Южный, маленький Алан не мог получить помощь два дня, утверждает его мать. По ее словам, ребенку даже не померили температуру.

Женщина уверяет: медики начали суетиться только за пару часов до смерти малыша. Увидев, что сын начинает синеть, женщина стала требовать срочной госпитализации. Алан долго и мучительно умирал прямо на глазах у матери.

"Мы приехали и не сразу нас подняли, а в приемную сначала опять завели. Поступила я в 11-м часу вечера, в реанимацию его подняли почти в полвторого ночи. Я слышала, как они его морфием усыпили, и все". Мать погибшего ребенка Диана Жумабекова

Причину вопиющей халатности и хронологию событий будет теперь выяснять специальная комиссия. Точный диагноз еще уточняют, но предварительно уже установили, что было у мальчика.

"Это ОРВИ, катаральная ангина. Предварительный диагноз судебно-медицинской экспертизы – это прикорневая пневмония, но он еще будет уточняться. Сам факт, что ребенок скончался в течение четырех часов в стационаре, при этом обращался до этого 13-го числа и скончался 15-го в 3:00, говорит о каких-то дефектах в оказании медицинской помощи, которые нам предстоит выявить". Руководитель Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области Ольга Смирнова

Результаты проверки обещают озвучить через две недели, их передадут в полицию. Семья умершего малыша намерена добиться самого сурового наказания для медиков, если их вина будет доказана. Через месяц Алану исполнилось бы 4 года.

Ранее сообщалось, что школьник скончался при неизвестных обстоятельствах в Алматинской области.