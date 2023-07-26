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Молодой мужчина погиб при пожаре на заправке в Экибастузе

На месте пожара на заправке в Экибастузе нашли труп мужчины Фото: ДЧС Павлодарской области
На месте пожара, произошедшего на автозаправке в Экибастузе 26 июля, обнаружили тело погибшего, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в 15:22 возле взорвавшейся цистерны на автозаправке в Экибастузе нашли тело молодого мужчины.

На месте пожара на заправке в Экибастузе нашли труп мужчины

Фото: ДЧС Павлодарской области

"Причина происшествия устанавливается, тушение продолжается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 м. Эвакуация жителей не проводилась", – говорится в сообщении ДЧС.
На месте пожара на заправке в Экибастузе нашли труп мужчины

Фото: ДЧС Павлодарской области

Взрыв на заправке в Экибастузе произошел днем 26 июля. Воспламенились четыре цистерны, огонь перекинулся на продуктовый магазин. Локализовать горение удалось в 15:00, причину инцидента выясняют.

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Никита Дробны
Павлодарская область Экибастуз
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