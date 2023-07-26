Молодой мужчина погиб при пожаре на заправке в Экибастузе
Фото: ДЧС Павлодарской области
На месте пожара, произошедшего на автозаправке в Экибастузе 26 июля, обнаружили тело погибшего, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, в 15:22 возле взорвавшейся цистерны на автозаправке в Экибастузе нашли тело молодого мужчины.
Фото: ДЧС Павлодарской области
"Причина происшествия устанавливается, тушение продолжается. Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 м. Эвакуация жителей не проводилась", – говорится в сообщении ДЧС.
Фото: ДЧС Павлодарской области
Взрыв на заправке в Экибастузе произошел днем 26 июля. Воспламенились четыре цистерны, огонь перекинулся на продуктовый магазин. Локализовать горение удалось в 15:00, причину инцидента выясняют.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript