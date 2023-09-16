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Мужчина сгорел в хозпостройке в Экибастузе

пожар, Экибастуз, ДЧС Фото: pixabay
Пожарные города Экибастуз в Павлодарской области обнаружили тело 49-летнего мужчины во время тушения пожара в хозяйственной постройке, сообщает Zakon.kz.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в Экибастузе горит баня. К месту вызова выехали 16 сотрудников ДЧС и 6 единиц техники, а также сотрудники полиции и медслужбы.

По прибытии спасатели установили, что источник возгорания находится в щитосборной хозяйственной постройке.

"В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины 1974 года рождения, проживающего в этом помещении. Причина пожара устанавливается", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске при пожаре в жилом доме было эвакуировано 34 человека.

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Николай Ежелев
МЧС РК Экибастуз
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