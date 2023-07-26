В Усть-Каменогорске задержан закладчик с крупной партией наркотиков

В одном из дворов на улице Карбышева в Усть-Каменогорске полицейские задержали курьера-закладчика. У него изъяли 30 свертков с веществом в виде порошка и гранул, сообщает Zakon.kz.

Задержание провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП совместно со специальным подразделением УТВ ДП ВКО, передает пресс-служба МВД РК.

Задержанный приехал из Алматы в Усть-Каменогорск для "работы" наркокурьером.

Начать "профессиональную деятельность" не успел. Увидев, что вот-вот будет задержан, пытался скрыться и избавиться от "товара".

Свою деятельность осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где по указанию координатора получил наркотики для дальнейшего распространения.

"Во время личного обыска в нижнем белье задержанного полицейские обнаружили сверток, обмотанный изолентой синего цвета, внутри которого находились 30 свертков с веществом в виде порошка и гранул. Также из кармана брюк изъята пачка от сигарет, в которой находился один полимерный сверток, обмотанный зеленой изолентой, с веществом в виде порошка и гранул". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия обнаружена борсетка, в которой находились три полимерных свертка с аналогичным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотическим веществом "a-pvp", общий вес которых составляет более 25 гр. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу.



Его действия квалифицируются по ч. 3 ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Атырау задержали жителя Абайской области за хранение 1500 доз мефедрона.