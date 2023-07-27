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Отцу, подозреваемому в изнасиловании дочерей в Алматинской области, продлили арест

Отцу, подозреваемому в изнасиловании дочерей в Алматинской области, продлили арест Фото: unsplash
Мужчине, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях двух своих дочерей в Алматинской области, продлили арест еще на один месяц, сообщает Zakon.kz.

Об этом Первому каналу Евразия в ответе на официальный запрос сообщило руководство Департамента полиции Алматинской области.

"По делу назначены все необходимые судебные экспертизы. Заключения не готовы, в связи с чем сроки досудебного расследования и срок ареста подозреваемого продлены на третий месяц. Ход расследования по уголовному делу находится на контроле". Заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов

С заявлением в полицию обратились две сестры. На этот шаг они решились, собрав неоспоримые доказательства. Девушки сообщили о неоднократном насилии со стороны отца, которое происходило, когда они были несовершеннолетними. Их мама об этом, якобы, ничего не знала.


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В неведении была и вторая жена. Сейчас их отцу 57 лет, по словам его родных, он довольно известный в своем селе человек, читает намаз и занимается благотворительностью.

28 мая 2023 года две жительницы Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении 10-ти лет. О вопиющем случае стало известно из соцсетей. 29 мая мужчину задержали.

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