Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовое ДТП: восемь автомобилей "собрал" водитель бетономешалки в Шымкенте

Массовое ДТП: восемь автомобилей "собрал" водитель бетономешалки в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 26 июля произошло массовое ДТП. Водитель бетономешалки потерял управление автомобилем и смял на перекрестке восемь автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на пересечении улиц Рыскулова и Казиева. Грузовик врезался в стоящие на светофоре машины, собрав при этом сразу восемь легковушек. Водитель одной из них получил серьезные травмы, его госпитализировали. Остальные участники аварии получили легкие травмы, ушибы. Об этом пишет Otyrar.

Как предполагают очевидцы случившегося, у водителя грузовика могли отказать тормоза. Подробности будут выяснять сотрудники полиции, которые прибыли на место и начали работу.

Авария заблокировала движение на участке дороги, от чего образовалась пробка в два километра.

Накануне в Уральске произошли сразу две смертельные аварии. В результате погибли три человека. В первом случае скончался водитель мопеда, во втором водитель и пассажир мотоцикла.

Читайте также

Годовалый малыш выпал из окна в Балхаше

В Петропавловске ребенок пострадал во время прогулки во дворе

Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: прокуроры проведут проверку дворов

Мария Мельникова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
МВД изменила правила приема в учебные заведения
Обладатели "Алтын белгі" и набравшие 100 баллов на ЕНТ могут вне конкурса стать курсантами вузов МВД
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления