Массовое ДТП: восемь автомобилей "собрал" водитель бетономешалки в Шымкенте

В Шымкенте 26 июля произошло массовое ДТП. Водитель бетономешалки потерял управление автомобилем и смял на перекрестке восемь автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на пересечении улиц Рыскулова и Казиева. Грузовик врезался в стоящие на светофоре машины, собрав при этом сразу восемь легковушек. Водитель одной из них получил серьезные травмы, его госпитализировали. Остальные участники аварии получили легкие травмы, ушибы. Об этом пишет Otyrar.

Как предполагают очевидцы случившегося, у водителя грузовика могли отказать тормоза. Подробности будут выяснять сотрудники полиции, которые прибыли на место и начали работу.

Авария заблокировала движение на участке дороги, от чего образовалась пробка в два километра.

Накануне в Уральске произошли сразу две смертельные аварии. В результате погибли три человека. В первом случае скончался водитель мопеда, во втором водитель и пассажир мотоцикла.

