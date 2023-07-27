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В Шымкенте бетономешалка протаранила 8 авто

В Шымкенте бетономешалка протаранила 8 авто Фото: Zakon.kz
Утром 26 июля в Шымкенте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции города.

По данным правоохранителей, автобетоносмеситель Howo, двигаясь по улице Рыскулова, совершил ДТП. Миксер въехал в 8 автомобилей, стоящих на светофоре на пересечении улиц Рыскулова и Казиева.

"В результате водителя Mazda и пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Выяснилось, что у Howo отказали тормоза".Пресс-служба ДП Шымкента
В Шымкенте бетономешалка протаранила 8 авто

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Также сказано, что при проверке стражи порядка установили: водитель не имеет права управления грузовым транспортом.

"В отношении мужчины составлен протокол по ч. 3 ст. 610 КоАП РК".Пресс-служба ДП Шымкента

Об аналогичном случае сообщалось 30 июня 2023 года в Алматы: тогда столкнулись пять машин на проспекте Райымбека между улицами Емцова и Утеген батыра в Алматы.

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Анастасия Московчук
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