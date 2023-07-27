Лесной пожар в Абайской области тушили 11 дней

Пожар в Бегеневском лесничестве на территории Абайской области окончательно ликвидировали. Его тушили с 15 июля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 июля в пресс-службе МЧС РК, представители ГЛПР "Семей Орманы" отчитались о ликвидации природного пожара в Бескарагайском районе Абайской области. Огонь окончательно потушили 26 июля в 18:00. Пожар охватил площадь в 385 га.

Сообщение о том, в Бегеневском лесничестве горит сухая трава и есть угроза лесному фонду, поступило еще 15 июля. На место происшествия сразу же отправились сотрудники природного резервата "Семей Орманы" и ДЧС Абайской области. Таким образом, тушение пожара продолжалось 11 дней.

Ранее в Абайской области полностью ликвидировали другой крупный пожар, бушевавший на площади около 910 га.