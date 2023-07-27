Спецоперация КНБ и МВД Кыргызстана: ликвидирована крупная нарколаборатория

О ликвидации крупной нарколаборатории заявили в Комитете национальной безопаcности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

КНБ совместно с МВД Кыргызстана реализовал операцию по ликвидации крупного производства психотропных веществ, распространявшихся на территории стран СНГ.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Оперативниками КНБ в процессе разработки получены сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызской Республике. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам. В результате 29 июня 2023 года МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

При обыске обнаружено и изъято 30 кг "мефедрона", 2,2 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства наркотиков.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются.

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