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Спецоперация КНБ: крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области

Спецоперация КНБ: крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана 1 августа 2023 года заявили о ликвидации крупной подпольной нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

Операцию по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков на территории Павлодарской области сотрудники КНБ РК провели 30 июля.

"Оперативниками КНБ в процессе разработки выявлены иностранные граждане, прибывшие в Казахстан с целью изготовления психотропных веществ и последующей их реализации в странах СНГ".Пресс-служба КНБ РК

В ходе обысков обнаружено и изъято около 100 кг психотропного вещества "а-PVP", прекурсоры, а также современное лабораторное оборудование, предназначенное для производства синтетических наркотиков. Цех был расположен на территории площадью 0,5 га.

Спецоперация КНБ: крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете нацбезопасности отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК.

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17 и 24 июля 2023 года Департаментами КНБ по Астане и Акмолинской области с привлечением спецподразделения Национальной гвардии "Беркут" и при координации органов прокуратуры были проведены спецоперации: из незаконного оборота изъято свыше 29 кг психотропного вещества "мефедрон", более 1 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

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