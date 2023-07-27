Житель Акмолинской области дважды продал один и тот же земельный участок

Досудебное расследование по статье о мошенничестве начали сотрудники полиции в отношении жителя Акмолинской области, который дважды продал разным покупателям один и тот же участок земли, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области 27 июля, заявление о мошенничестве подал в полицию житель Астаны. Он рассказал, что приобрел земельный участок за 3,5 млн тенге и только потом выяснил, что владельцем земли оказался не продавец, а другой человек.





"Мужчина узнал об этом, когда уже передал аферисту денежные средства и собирался завезти строительные материалы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастность которого к мошенничеству проверяется", – сообщили в региональном ДП.

В полиции выяснили, что подозреваемый в мошенничестве действительно раньше был владельцем участка. Однако ранее он уже продал землю другому покупателю, который оплатил покупку, но не успел зарегистрировать право собственности. Мужчина решил этим воспользоваться и продать землю вторично.

Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество").