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Жителя Акмолинской области обвинили в отстреле косули

косуля в мешке Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Досудебное расследование началось в отношении сельчанина, который застрелил косулю, забредшую в село в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции региона, 26 января житель села Урюпинск, находясь у себя дома, увидел в окно трех особей сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома.

Мужчина произвел несколько выстрелов в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ.

"В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнес тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако с поличным был задержан полицейскими", – сообщили в ДП Акмолинской области.

По факту незаконной охоты полицейскими начато досудебное производство.

Также на экспертизу направлено оружие, которое, по словам мужчины ему досталось от отца, но соответствующим образом не зарегистрировано в полиции. 

В Атырауской области незаконно отстрелили 38 сайгаков. По факту в отделе полиции Махамбетского района завели уголовное дело.

Мухит Турсынали
Акмолинская область
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