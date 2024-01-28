Жителя Акмолинской области обвинили в отстреле косули

Досудебное расследование началось в отношении сельчанина, который застрелил косулю, забредшую в село в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции региона, 26 января житель села Урюпинск, находясь у себя дома, увидел в окно трех особей сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома.



Мужчина произвел несколько выстрелов в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ.

"В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнес тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако с поличным был задержан полицейскими", – сообщили в ДП Акмолинской области.

По факту незаконной охоты полицейскими начато досудебное производство.

Также на экспертизу направлено оружие, которое, по словам мужчины ему досталось от отца, но соответствующим образом не зарегистрировано в полиции.

В Атырауской области незаконно отстрелили 38 сайгаков. По факту в отделе полиции Махамбетского района завели уголовное дело.

