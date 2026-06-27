Квартиры превратились в печки: французы нашли необычный способ спастись от жары

Аномальная жара, установившаяся во Франции, привела к необычному явлению: жители начали покидать свои квартиры и временно переселяться в отели с кондиционерами. Подобная ситуация зафиксирована, в частности, в городе Орлеан (департамент Луаре), сообщает Zakon.kz.

По информации France 3 Régions, среди тех, кто решил сменить место жительства, оказались пенсионеры Моник и Пьер Милон. Их квартира, расположенная всего в нескольких сотнях метров от гостиницы, из-за жары прогрелась до 34°C и стала практически непригодной для проживания. Пара уже около недели проводит дни и ночи в небольшом номере отеля в центре города.

По словам супругов, оставаться в квартире было невозможно даже с вентилятором, поэтому они были вынуждены искать альтернативу. Проживание в отеле обошлось им примерно в 900 евро за шесть ночей, однако они считают это меньшим риском, чем возможные проблемы со здоровьем.

Сотрудники гостиниц отмечают, что подобная ситуация стала для них неожиданной. Некоторые отели в регионе уже работают с полной загрузкой, а спрос на номера с кондиционерами значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Ранее фармацевт предупредил, что в условиях сильной жары лекарства могут менять свои свойства и становиться как неэффективными, так и потенциально опасными для здоровья.