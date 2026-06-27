#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Квартиры превратились в печки: французы нашли необычный способ спастись от жары

Квартиры превратились в печки: французы ищут спасение от жары, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 21:16 Фото: magnific.com
Аномальная жара, установившаяся во Франции, привела к необычному явлению: жители начали покидать свои квартиры и временно переселяться в отели с кондиционерами. Подобная ситуация зафиксирована, в частности, в городе Орлеан (департамент Луаре), сообщает Zakon.kz.

По информации France 3 Régions, среди тех, кто решил сменить место жительства, оказались пенсионеры Моник и Пьер Милон. Их квартира, расположенная всего в нескольких сотнях метров от гостиницы, из-за жары прогрелась до 34°C и стала практически непригодной для проживания. Пара уже около недели проводит дни и ночи в небольшом номере отеля в центре города.

По словам супругов, оставаться в квартире было невозможно даже с вентилятором, поэтому они были вынуждены искать альтернативу. Проживание в отеле обошлось им примерно в 900 евро за шесть ночей, однако они считают это меньшим риском, чем возможные проблемы со здоровьем.

Сотрудники гостиниц отмечают, что подобная ситуация стала для них неожиданной. Некоторые отели в регионе уже работают с полной загрузкой, а спрос на номера с кондиционерами значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Ранее фармацевт предупредил, что в условиях сильной жары лекарства могут менять свои свойства и становиться как неэффективными, так и потенциально опасными для здоровья.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
жара, повышение температуры
09:20, 28 июля 2024
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Как спастись от жары: мужчина шокировал жителей Шымкента необычным способом
14:30, 27 июля 2023
Как спастись от жары: мужчина шокировал жителей Шымкента необычным способом
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
15:29, 18 июля 2025
Трехдневная жара в Алматы до +38°C: синоптики бьют тревогу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекский боец Нурсултон Рузибоев &quot;усыпил&quot; Андрея Пуляева на турнире UFC в Баку
20:32, Сегодня
Узбекский боец Нурсултон Рузибоев "усыпил" Андрея Пуляева на турнире UFC в Баку
&quot;Жетысу&quot; неожиданно обыграл &quot;Актобе&quot; в 15-м туре КПЛ
20:05, Сегодня
"Жетысу" неожиданно обыграл "Актобе" в 15-м туре КПЛ
Экс-чемпион лиги Naiza Даниил Донченко одержал победу нокаутом на турнире UFC в Баку
19:42, Сегодня
Экс-чемпион лиги Naiza Даниил Донченко одержал победу нокаутом на турнире UFC в Баку
Бекзат Алмахан уступил Жану Мацумото на турнире UFC в Баку
19:08, Сегодня
Бекзат Алмахан уступил Жану Мацумото на турнире UFC в Баку
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: