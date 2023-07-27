Жительница Семея продала несуществующий сахар на миллион тенге

Летний спрос на сахар активирует действия аферистов. Так, полицейские Абайской области задержали семейчанку, которая обманула восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Первое заявление поступило 18 июля 2023 года. Тогда на оперативный канал "102" УП Семея позвонила 36-летняя жительница областного центра и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Она рассказала о том, что 3 июля в районе рынка к ней подошла неизвестная женщина и предложила приобрести сахар по выгодной цене. Услышав низкую стоимость товара, потерпевшая не раздумывая через мобильное приложение перевела 563 000 тенге на счет злоумышленницы.

Аналогичное заявление поступило еще от восьми местных жителей. Общий ущерб составил 981 600 тенге.

"Все факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление ее причастности к другим преступлениям". Замначальника ДП области Абай Нариман Кульдиков

Аналогичный случай произошел в Таразе в 2022 году: тогда мошенница присвоила 2 млн тенге.