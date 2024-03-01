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Несуществующие авто из Монголии продавал аферист казахстанцам

Несуществующие авто из Монголии продавал аферист казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 21:06 Фото: pixabay
Аферист из Астаны обманул 15 казахстанцев, обещая им автомобили из Монголии, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, от рук мошенника пострадали жители Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

"Мужчина, обещая приобрести автомобили с транзитными номерами, брал денежные средства у желающих и тратил их по своему усмотрению. На какую-то часть средств он действительно приобретал автомобили для покупателей, остальное растратил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратился житель Карагандинской области, который, желая приобрести автомобиль, отдал аферисту денежные средства в размере 21,7 млн тенге. В другом случае, житель передал на покупку авто 3,3 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции района "Алматы" был задержан житель Астаны. В настоящее время заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось о другом аферисте, который предлагал работу в Актобе. 

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