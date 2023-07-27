74 человека тушат крупный пожар в Астане

Крупный пожар произошел в Астане днем 27 июля. Над его ликвидацией работают 74 человека и 14 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, в 14:11 столичные пожарные выехали на поступивший им вызов о серьезном пожаре по улице Ер Косай.

По предварительной информации, прибыв на место, сотрудники ДЧС обнаружили, что огонь охватил автоцистерны, бочки с горючей жидкостью и двухэтажный коттедж. Столб пламени привлек внимание местных жителей и пользователей соцсетей.





"В 14:45 силами пожарных пожар локализован. На месте над ликвидацией возгорания работают подразделения в количестве 74 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны", – сообщили в экстренном ведомстве.

Накануне крупный пожар на автозаправочной станции ликвидировали в Экибастузе, на месте происшествия нашли тело молодого человека.