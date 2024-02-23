Более 40 человек тушат крупный пожар в Астане
Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
В одном из жилых районов Астаны загорелся частный дом. Над ликвидацией пожара работают 42 человека, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы, пожарные выехали по адресу: Аксу-Аюлы, 29 в 16:16.
"По прибытии уже через шесть минут установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома".Пресс-служба ДЧС Астаны
Видео: Telegram-канал Astanovka98.
Также отмечено, что над тушением пожара работают 42 человека и 9 единиц техники ДЧС столицы.
Днем ранее спасатели выезжали на тушение пожара в квартире, расположенной на 12 этаже столичного жилого комплекса.
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