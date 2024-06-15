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В России загорелся крупный газопровод

пожар на газопроводе, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 17:58 Фото: скриншот видео
В субботу, 15 июня, в Саратовской области России загорелся крупный газопровод, сообщает Zakon.kz.

Местные СМИ отмечают, что пламя видно за несколько километров от места пожара в Татищевском районе Саратова и что высота пламени достигает 50 метров. Предположительно, ЧП произошло в селе Елшанка.

В Сети появились кадры мощного пожара.

На инцидент отреагировал губернатор региона Роман Бусаргин.

"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт", – написал Бусаргин.

Также он попросил граждан сохранять спокойствие.

"Специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание".

14 июня пассажир и два члена экипажа самолета Ан-26 пострадали при посадке в Ямало-Ненецком автономном округе России.

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