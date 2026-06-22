#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

В Алматы водитель 131-го маршрута скончался прямо во время рейса и попал в ДТП

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы водителю автобуса стало плохо за рулем, он попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и скончался, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 22 июня 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Жетысуском районе.

"Водитель автобуса 131-го маршрута, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, допустил столкновение с автомашинами Mercedes и Toyota. По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо, в результате чего он не справился с управлением. К сожалению, водитель скончался", – говорится в информации.

По факту происшествия назначена экспертиза. Обстоятельства и причины устанавливаются.

В начале текущего года в Алматы за рулем от инфаркта скончался водитель автобуса 92-го маршрута.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Зал, процесс, судья, участники, адвокаты, флаг
17:48, Сегодня
ДТП на аль-Фараби в Алматы: водитель Zeekr получил максимальный срок
ДТП в Карагандинской области
09:18, 04 декабря 2025
Инкассаторское авто с деньгами сгорело после ДТП: водитель погиб, виновник взят под стражу
ДТП с участием автобуса в Алматы попало на видео
19:46, 06 сентября 2023
ДТП с участием автобуса в Алматы попало на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Батырлан Муратов
17:53, Сегодня
"Барыс" подписал контракт с нападающим сборной Казахстана Муратовым
Байсуфинов ушел из сборной: &quot;Невозможно работать без профессиональных условий&quot;
17:47, Сегодня
Талгат Байсуфинов ушёл из сборной: "Невозможно работать без профессиональных условий"
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
17:20, Сегодня
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
Айбек Оралбай стал победителем второго этапа Кубка мира
17:06, Сегодня
Казахстан проиграл Узбекистану на Кубке мира среди мужчин: какие цели преследовали тренеры
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: