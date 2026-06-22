В Алматы водитель 131-го маршрута скончался прямо во время рейса и попал в ДТП

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы водителю автобуса стало плохо за рулем, он попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и скончался, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 22 июня 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Жетысуском районе. "Водитель автобуса 131-го маршрута, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, допустил столкновение с автомашинами Mercedes и Toyota. По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо, в результате чего он не справился с управлением. К сожалению, водитель скончался", – говорится в информации. По факту происшествия назначена экспертиза. Обстоятельства и причины устанавливаются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) В начале текущего года в Алматы за рулем от инфаркта скончался водитель автобуса 92-го маршрута.

Поделитесь новостью