В Алматы водитель 131-го маршрута скончался прямо во время рейса и попал в ДТП
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы водителю автобуса стало плохо за рулем, он попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и скончался, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 22 июня 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Жетысуском районе.
"Водитель автобуса 131-го маршрута, следуя по улице Жангельдина в южном направлении, допустил столкновение с автомашинами Mercedes и Toyota. По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо, в результате чего он не справился с управлением. К сожалению, водитель скончался", – говорится в информации.
По факту происшествия назначена экспертиза. Обстоятельства и причины устанавливаются.
В начале текущего года в Алматы за рулем от инфаркта скончался водитель автобуса 92-го маршрута.
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