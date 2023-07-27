В Костанае задержали подозреваемого в смертельном ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП произошло 26 июля. На 66 км автодороги "Костанай-Сурган" был совершен наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

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