В Костанае задержали подозреваемого в смертельном ДТП
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло 26 июля. На 66 км автодороги "Костанай-Сурган" был совершен наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.
Как пишет alau.kz, на розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. С места ДТП изъяты осколки фар.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 21-летний водитель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека" и статье 347 УК РК "Оставление места ДТП", – отмечается в сообщении.
В настоящее время проводится необходимые следственные действия.
Ранее в Туркестанской области водитель сбил насмерть мужчину и тоже скрылся с места ДТП.
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