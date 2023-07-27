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Законодательство РК

В Костанае задержали подозреваемого в смертельном ДТП

авто Фото: Zakon.kz
ДТП произошло 26 июля. На 66 км автодороги "Костанай-Сурган" был совершен наезд на пешехода, водитель с места происшествия скрылся. Потерпевший скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет alau.kz, на розыск подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. С места ДТП изъяты осколки фар.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 21-летний водитель, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека" и статье 347 УК РК "Оставление места ДТП", – отмечается в сообщении.

В настоящее время проводится необходимые следственные действия.

Ранее в Туркестанской области водитель сбил насмерть мужчину и тоже скрылся с места ДТП.

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