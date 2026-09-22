Сбил насмерть пенсионера на переходе: водителя погрузчика осудили в Костанае

В Костанае огласили приговор водителю спецтехники, совершившему смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

"Алау" пишет, что ДТП произошло 27 апреля 2026 года. 36-летний Юрий Голованов на фронтальном погрузчике выравнивал край проезжей части. По версии обвинения, во время движения задним ходом водитель не убедился в безопасности маневра и сбил 82-летнего Рима Хасанова. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

"После наезда водитель вызвал скорую медицинскую помощь и полицию, а во время расследования содействовал установлению обстоятельств произошедшего. Вину в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, он признал полностью", – говорится в материалах дела.

Суд учел раскаяние подсудимого и наличие у него на иждивении малолетних детей в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Потерпевшая сторона согласилась с наказанием, предложенным государственным обвинителем.

Юрию Голованову назначили два с половиной года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В другом случае смертельный маневр во дворе Лисаковска закончился условным сроком. Водитель из Костанайской области, сбивший насмерть женщину при повороте к жилому дому, смог избежать реального заключения в колонии.