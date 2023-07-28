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В Караганде четырехлетняя девочка ушла из детсада и сама пришла домой

В Караганде четырехлетняя девочка ушла из детсада и сама пришла домой Фото: pixabay
В Караганде девочка, оставшись без присмотра самостоятельно вышла за пределы детского сада, перешла оживленную проезжую часть и пришла домой. Воспитатель и директор не заметили ухода девочки, сообщает Zakon.kz

По информации Patriotnews.kz о том, что ребенка нет в детсаду представители учреждения узнали после звонка мамы. 

Отдел образования Караганды уже принимает меры:

"Воспитатель и директор детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в данном дошкольном учреждении", - дали комментарий в отделе образования города.

Как выяснилось, ребенка увидела на улице соседка и тут же позвонила матери девочки на работу. Женщина приехала с работы и обнаружила свою 4-летнюю дочь. Малышка рассказала маме, что ее любимая воспитательница сегодня не вышла на работу, поэтому она решила вернуться домой самостоятельно.

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