В Караганде четырехлетняя девочка ушла из детсада и сама пришла домой
Фото: pixabay
В Караганде девочка, оставшись без присмотра самостоятельно вышла за пределы детского сада, перешла оживленную проезжую часть и пришла домой. Воспитатель и директор не заметили ухода девочки, сообщает Zakon.kz
По информации Patriotnews.kz о том, что ребенка нет в детсаду представители учреждения узнали после звонка мамы.
Отдел образования Караганды уже принимает меры:
"Воспитатель и директор детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, проводится проверка в части обеспечения безопасности детей в данном дошкольном учреждении", - дали комментарий в отделе образования города.
Как выяснилось, ребенка увидела на улице соседка и тут же позвонила матери девочки на работу. Женщина приехала с работы и обнаружила свою 4-летнюю дочь. Малышка рассказала маме, что ее любимая воспитательница сегодня не вышла на работу, поэтому она решила вернуться домой самостоятельно.
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