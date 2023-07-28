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Двое туристов из Европы решили покататься на грузовом поезде в Кызылординской области

Пара туристов из Европы решили покататься на грузовом поезде в Кызылординской области Фото: primeminister.kz
24-летний парень из Нидерландов и 25-летняя девушка из Германии решили прокатиться по Кызылординской области на грузовом поезде, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в одном из вагонов находятся посторонние, поступило в линейное отделение полиции на станции Шиели от работников ТОО "Военизированная железнодорожная охрана".

В ходе проверки транспортные полицейские обнаружили двух туристов из Западной Европы, забравшихся в грузовой поезд "из любопытства и решивших прокатиться ради веселья".

"В отношении правонарушителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 560 КоАП РК "Незаконный проезд в грузовых поездах" и наложен штраф в размере 5 МРП каждому". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Транспортные полицейские напоминают о том, что проезд пассажиров на подножках, крышах вагонов и в других неприспособленных для проезда людей местах может привести к трагическим последствиям.

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