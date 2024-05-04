Отара овец попала под поезд в Кызылординской области

На перегоне Жанакорган-РЗД.26 Кызылординской области под колеса поезда попали 11 овец, передает Zakon.kz.

Машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, сообщили в пресс-службе МВД РК.



Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кызылорда установили хозяина домашних животных. 32-летний житель области привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.



В Департаменте полиции рассказали, что с начала года на транспорте зарегистрировано 683 факта экстренного торможения поездов. Всего на железной дороге страны было 522 случая наездов на домашний скот.



лошадей – 257;



КРС – 78;



МРС – 86.

3 мая близ Атырау спасли табун тонущих лошадей.