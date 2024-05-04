Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отара овец попала под поезд в Кызылординской области

Попала под поезд в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 10:28 Фото: pexels
На перегоне Жанакорган-РЗД.26 Кызылординской области под колеса поезда попали 11 овец, передает Zakon.kz.

Машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кызылорда установили хозяина домашних животных. 32-летний житель области привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

В Департаменте полиции рассказали, что с начала года на транспорте зарегистрировано 683 факта экстренного торможения поездов. Всего на железной дороге страны было 522 случая наездов на домашний скот.

  • лошадей – 257;
  • КРС – 78;
  • МРС – 86.

3 мая близ Атырау спасли табун тонущих лошадей.

Айсулу Омарова
Кызылординская область 2024 год Железные дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
В Казахстане изменится информация в удостоверении личности
В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: