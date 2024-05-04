Отара овец попала под поезд в Кызылординской области
Фото: pexels
На перегоне Жанакорган-РЗД.26 Кызылординской области под колеса поезда попали 11 овец, передает Zakon.kz.
Машинист
грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, сообщили в
пресс-службе МВД РК.
Незапланированная
стоянка поезда составила 10 минут. Сотрудники линейного отдела полиции на
станции Кызылорда установили хозяина домашних животных. 32-летний житель
области привлечен к административной ответственности за нарушение правил выпаса
скота в полосе отвода железных дорог.
В
Департаменте полиции рассказали, что с начала года на транспорте
зарегистрировано 683 факта экстренного торможения поездов. Всего на железной
дороге страны было 522 случая наездов на домашний скот.
- лошадей
– 257;
- КРС
– 78;
- МРС – 86.
3 мая близ Атырау спасли табун тонущих лошадей.
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